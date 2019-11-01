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01.11.2019 - 11:33 | | DHA

Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı

Rusya'nın Soçi kentindeki mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasıyla Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Suriye topraklarında, Türk- Rus ortak kara devriyesi başladı.

Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı
Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı
Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı
Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarındaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de, 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat devam ederken, ABD ile yapılan görüşme sonrası teröristlerin çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. Bu sürenin tamamlanmasına rağmen teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere taciz ile saldırılar üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk yetkililer, Soçi kentinde Rusya Federasyonu yetkilileri ile 22 Ekim'de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından imzalanan 13 maddelik mutabakat kapsamında, teröristlerin çekilmesi için 150 saat süre verildi. Bu süre de salı günü saat 18.00'de sona erdi.

Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, mutabakat gereği bugün sabah saatlerinde ilk ortak kara devriyesi için hazırlıklarını tamamladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Hudut Bölüğü'nden Suriye'nin Derbesiye bölgesine geçen Türk askeri, Şeri köyünde Rus askeri polisi ile buluştu. Türkiye'den 4, Rusya'dan ise 5 zırhlı araç ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı, Şeri köyünden doğuya ortak devriyeye başlandı. Zırhlı araçlarla Kamışlı'ya doğru 70 kilometre boyunca devriye faaliyeti yürütülecek.

 

    DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.
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