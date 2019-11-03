Türkçe rap gecesi

Program, 17.00’de Baneva ile başlayacak. Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin&Sayedar, Kamufle, Nova Norda ve Ayben’le sürecek konserler, gecenin ilerleyen saatlerinde Anıl Piyancı ve Gazapizm’le devam edecek. Günün finali ise Ceza yapacak. fizy İstanbul Müzik Haftası yine Volkswagen Arena’da 8 Kasım’da pop gecesiyle devam edecek. 9 Kasım’da ise rock konserleriyle etkinlik final yapacak.