Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurullarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...



Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurullarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır?



ŞIKLAR:



A- Konfüçyüs



B- Servantes



C- Çaykovski



D- Öklid



CEVAP: Servantes