Turkcell’den engelsiz sinema şenliği

Turkcell, yaklaşık 70 görme ve işitme engelli çocuğun katıldığı bir etkinlik organize etti. Turkcell Platinum Park’ta organize edilen Engelsiz Sinema Şenliği’ne katılan çocuklar; doğanın içinde kendileri için özel hazırlanan çeşitli aktivitelere katılıp oyunlar oynadıktan sonra, Turkcell’in Young Guru Academy işbirliğinde ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle geliştirdiği Hayal Ortağım uygulamasını kullanarak “Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik” çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi İşaret Dili çevirisi ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle izlerken; görme engelli çocuklar da Hayal Ortağım uygulaması Sesli Betimleme teknolojisi ile çizgi filmin tadını çıkardı.