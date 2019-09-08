08.09.2019 - 07:50
Turkcell’den engelsiz sinema şenliği
İnsan için teknoloji misyonuyla 25’inci yaşına ulaşan Turkcell, Engelsiz Eğitim Programı kapsamında bir çocuk şenliği düzenledi.
Turkcell, yaklaşık 70 görme ve işitme engelli çocuğun katıldığı bir etkinlik organize etti. Turkcell Platinum Park’ta organize edilen Engelsiz Sinema Şenliği’ne katılan çocuklar; doğanın içinde kendileri için özel hazırlanan çeşitli aktivitelere katılıp oyunlar oynadıktan sonra, Turkcell’in Young Guru Academy işbirliğinde ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle geliştirdiği Hayal Ortağım uygulamasını kullanarak “Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik” çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi İşaret Dili çevirisi ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle izlerken; görme engelli çocuklar da Hayal Ortağım uygulaması Sesli Betimleme teknolojisi ile çizgi filmin tadını çıkardı.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.