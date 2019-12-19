Türkiye 3 ayda 2.7 kitap okuyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da düzenlenen toplantıda, KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından proje kapsamında yürütülen Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019’nun raporu ve OKUYAY Platformu’nun pilot projelerini yürüteceği 4 bölge paylaşıldı. OKUYAY Platformu’nun yaptırdığı Türkiye STK Haritalaması Araştırması doğrultusunda belirlenen bölgeler İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun oldu.

Okuma Kültürü Araştırması 2019 sonuçlarının detaylı sunumunu katılımcılarla paylaştılar. Sonuçlar, KONDA’nın önceki araştırmalarıyla karşılaştırıldığında “Okuyorum” yanıtı verenlerin çarpıcı biçimde artmış olmasının okuma kültürü için olumlu bir gösterge olduğunu; Türkiye toplumunun okumanın önemini benimsediğini; okumanın gelişmesi için yapılması gerekenlerin ne olduğunu anladığını ve bu doğrulara göre hareket etme eğiliminin arttığını ortaya koyuyor. Araştırma şirketinin 2008’de yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 70’i net bir şekilde kitap okumadığını belirtirken, yeni araştırmada bu oran yüzde 36’ya düştü. Son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 30’dan yüzde 64’e çıktı. Araştırma Türkiye’nin ortalamada 3 ayda 2.7 kitap okuduğunu ve bu sayının “Okuyanlar” kümesinde 4.2 kitaba çıktığını ortaya çıkardı.