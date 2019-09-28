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28.09.2019 - 14:59 | | AA

'Türkiye ağır bir yük omuzluyor'

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi gerektiğini söyledi.

'Türkiye ağır bir yük omuzluyor'

Asselborn, Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, AB'nin mülteci politikası ve İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ek mali desteğin Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olacağını ifade eden Asselborn, "Bu para, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a veya hükümetten herhangi bir kimseye değil, örneğin mülteci çocukların okula gidebilmesi ve bu insanların sağlık ihtiyaçları için verilecek." ifadesini kullandı.

Asselborn, Brexit sürecine ilişkin de "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin stratejik ve siyasi gücünde kayıp olacak." görüşünü paylaştı.

Brexit'in çok önemli bir hata olduğunu savunan Asselborn, İngiltere'nin 19. yüzyıldaki imparatorluğunu 21. yüzyıla taşımak istediğini ancak bu hesabın tutmayacağını, Başbakan Boris Johnson'ın 2. Dünya Savaşı döneminin başbakanı Winston Churchill olmadığını belirtti.

Asselborn ayrıca Almanya'ya AB'de daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

Bakan canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak!Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na uymayan 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kurum, "İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 20 bina ağır hasar aldı, 58 bina az hasarlı" diye konuştu. Bakan Kurum, 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da eğitime ara verilen 14 okul ile ilgili son kararın ise yarın tebliğ edileceğini söyledi.
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