EURO 2020 elemelerinde grup maçları başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız Arnavutluk, Moldova ve Fransa engeleni kayıpsız atlatırken İzlanda'ya 2-1 yenildi. Şimdi Türkiye, Andorra ile Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 5. maçına çıkıyor. İlk ikinin gruptan çıkacağı bu organizasyon çok önemli... Türkiye'nin bu maçı kayıpsız atlatması gerekiyor. Maçın kritik olması sebebiyle mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Türkiye Andorra maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Andorra maçı 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın kanalı ise henüz belli değil.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)