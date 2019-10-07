Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye 7. maçına çıkacak. Rakip bu sefer Arnavutluk... A Milli Futbol Takımı'mızın liderliğini koruyabilmesi için bu maç çok önemli... 3 galibiyet 3 beraberliği bulunan Arnavutluk'un ise ne yapacağı kestirilemezken bu kritik maçı kaçırmak istemeyenler "Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

A Milli Takım, 7 Ekim Pazartesi günü saat 15.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün takımın toplanışı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saat 14.00'te başlayacak.

Arnavutluk maçı öncesindeki tüm çalışmalarını Riva'da yapacak Ay-Yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da 7 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Arnavutluk maçının son provasını da 18.00'de bu tesiste yapacak.