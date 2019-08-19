Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? 19 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na ilişkin soruldu. İşte 19 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir?

CEVAP

TÜBİTAK