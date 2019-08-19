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19.08.2019 - 18:57

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? 19 Ağustos ipucu sorusu

Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 19 Ağustos ipucu sorusu cevabı...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir? 19 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na ilişkin soruldu. İşte 19 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kısa adı nedir?

CEVAP

TÜBİTAK

Alman turist evde ölü bulunduAntalya’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu. Etrafında çok sayıda mangal kömürü bulunan Szramek'in evinde yapılan aramada, 'Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel' ve 'Türkiye her şey için teşekkür ederim' yazılı notlar bulundu.
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