‘Türkiye bu hareketin Akdeniz’deki merkezi’

ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı’na katılan Prof. Dr. Connett, “67 ülkeyi gezdim. Coğrafi konumu ve geri dönüşüm adımlarıyla Sıfır Atık Akdeniz Ofisi’nin merkezi Türkiye olabilir” dedi.



‘Uyanış yeterli değil’



Dünya Sıfır Atık Birliği kurucusu olan Prof. Dr. Paul Connett, artık israf yerine kaynak yönetiminin şart olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Atıklar yanlış yerde olan kaynaklardır. Sıfır Atık, bireysel ve toplumsal bir görevdir. Küresel ısınma ile atık yönetimi arasında büyük bağ var. Yerinde ayrıştırma yani geri dönüşüm ile küresel iklim değişikliğinin etkileri azaltılabilir. Bireye indirgenen bu kavram ile kaynaklar yeniden kullanılarak yerküreye iyilik yapılabilir. Yeniden kullanmaya yönelik tasarımlar yapılmalı. Bireyler atıkları yerinde ve zamanında ayrıştırarak üzerine düşeni yapmalı. Küresel ekonomi toplumları şekillendiriyor. İnsanı mutlu eden de geri dönüşüme sunduğu katkı olmalı. Çünkü yerkürenin kaynakları kısıtlı” diye konuştu.



Sıfır atık kavramının dünyada istenilen seviyede yerini bulmadığını belirten Connett, “Okyanuslara yılda 8 milyon ton plastik bırakılıyor. Dünyada bir uyanış var ama yeterli olmadığı gibi genel olarak plastik kullanımı istenilen oranda azalmıyor. Mikroplastiklerle balıklarla insanlara ulaşabilecek kadar tehlikeli. Yani denize atılan her plastik insanı dolaylı yoldan tehdit ediyor. Çin’deki hava kirliliği tüm dünyayı ilgilendirmeli” dedi.

Sıfır Atık Birliği için Türkiye’nin önemine değinen Prof. Dr. Connett, “Türkiye, hem coğrafi konumu hem de son yıllarda atılan ciddi adımlar nedeniyle çok önemli bir merkez haline geldi. Hem Akdeniz hem de Karadeniz’e kıyısının olması, bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelere daha kolay ulaşılmasını sağlayabilir. Bu nedenlerden dolayı Türkiye, Sıfır Atık Akdeniz biriminin merkezi olabilir” diye konuştu.