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29.08.2019 - 01:00| AA

Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler arasında 18'inci!

Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler sıralamasında 314,1 tona yükselterek İngiltere'yi geçerek 18'inci sıraya yükseldi.

Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler arasında 18'inci!

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, dünya altın rezervi verileri güncellendi. Son rakamlara göre rezervini 314,1 tona yükselten Türkiye İngiltere'yi geride bırakarak 18'inci sıraya yükseldi.

ABD LİSTENİN BAŞINDA

Verilere göre ABD, 8 bin 133 ton ile en çok altın rezervi bulunduran ülke konumunda yer alıyor. İkinci sırada 3 bin 367 ton ile Almanya görülürken, 2 bin 451 ton rezerve sahip İtalya üçüncü sırada yer aldı. Fransa 2 bin 436 ton altın rezervi ile dördüncü sırada yer alırken, listede 5'inci sırada 2 bin 119 ton rezerve sahip Rusya görüldü.

Yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldığı hesaplanırken, Dünyada 57 bin ton daha altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.

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