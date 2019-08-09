Türkiye Ermenilerinden ‘Karabağ oyunu’na rest

Farklı ülkelerde yaşayan Ermeniler’in dört yıllık periyodlarda bir araya geldiği “Hamahaygagan Olimpiyatları”nın işgal altındaki Dağlık Karabağ’da yapılması, Türkiye Ermenileri’nin tepkisine yol açtı. Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komitesi Yönetimi, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen olimpiyatlara katılmama kararı alırken, Karabağ tercihinden dolayı Ermenistan Olimpiyat Komitesi’ne de tepki gösterdi. 1999’dan itibaren düzenlenen olimpiyatlara düzenli olarak katılan Türkiye kafilesi, bu yılki olimpiyatların Erivan yerine Karabağ’da yapılmasının siyasi bir tercih olduğu yönünde görüş bildirdi.

Şişli ve Taksimspor kulüplerinden 70’i amatör sporcu olmak üzere toplam 300 kişiden oluşan kafile son anda Erivan’daki otel ve uçak rezervasyonlarını iptal ettirdi. Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komite Başkanı Haygaram Karasu, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Olimpiyatların Erivan yerine Karabağ’da yapılması canımızı sıktı. 70’i sporcu olmak üzere 300 kişilik kafile olarak Erivan’da rezervasyonlarımızı yaptırmıştık. Bu yıl olimpiyat açılış töreni için kıyafetlerimizi bile yaptırmıştık. Ancak Ermenistan Olimpiyat Komitesi’nin kararı bizim çizgimizde olmadığından turnuvalara katılmama kararı aldık.”

Karabağ seçiminin politik bir karar olduğunu vurgulayan Karasu şöyle devam etti:

‘Siyasi tercih’

“Her yıl Erivan’daki müsabakalara giderek, İstanbul’u alkışlatıyorduk. Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik krize yol açan bir bölgede spor müsabakası düzenlemek, spor aktivitesi değil, siyasi bir tercihtir. Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız ve bir çizgimiz var. Azerbaycanlı dostlarımızı üzen bir diplomatik sorun varsa biz böyle bir etkinliğin içinde olmayız. Türkiye vatandaşları olarak Karabağ’a gitmenin yanlış olduğunu düşündük.”

Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komitesi üyelerinden, Taksimspor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıyan da aldıkları kararı şöyle anlattı: “Bize herhangi baskı veya uyarı gelmedi. Tamamen kendi tercihimiz doğrultusunda bir karar aldık ve olimpiyatlara katılmaktan vazgeçtik. Bugüne kadar sportif müsabakalara giderken her zaman devlet desteği gördük. Ancak Karabağ sorunu hassas bir konu. Olimpiyatların güzelliği resmi geçit seromonisidir. Bize ‘Resmi geçit törenine katılmayın ama oyunlarda yer alın’ dediler. Bu kabul edilemez.”

Azerbaycan Türkiye Büyükelçi Müsteşarı Ramil Gurbanov da, Ermeni Olimpiyatları olarak bilinen müsabakaların açılışının işgal altındaki topraklarda yapılmasının uluslararası prensip ve kurallara aykırı olduğunu belirtirek, “Katılım olsaydı, bu girişim Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine provokasyon olarak yorumlanırdı” dedi.

Ermeni işgali altında

SSCB döneminde Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmasını isteyen Ermeniler ile Azeriler arasında çatışmaya dönüştü. 25 Şubat 1992’de Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliam ise Karabağ’da yaşananların simgesi oldu. Günümüzde Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi kent, Ermeni işgali altında bulunuryor.

‘Ermenistan’ın provokasyonu’

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev ise Ermenistan Olimpiyat Komitesi tarafından alınan kararı sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

“Ermenistan, sporu siyasete taşımıştır. İşgal altındaki topraklarımızda olimpiyat düzenlenmesi hem Azerbaycan, hem de Türkiye açısından kabul edilemez bir durum. Türkiye sonsuz bir destek ile Azerbaycan’ın yanında duruyor. Türkiye’deki Ermeni vatandaşların, müsabakalara katılmama kararı olumlu bir tavır. Ne var ki, isteseler de Karabağ’daki olimpiyatlara katılım söz konusu olamazdı. Türkiye’nin böyle bir girişime müsaade etmeyeceğini bilirler. Dışişleri Bakanlığı’nın yasaklı ülke veya bölgeler listesi vardır. Dağlık Karabağ, Türk vatandaşları için giriş yapmanın yasaklı olduğu bir bölge. Ermenistan, bölgede işgalci ülke konumundadır. Giden sporcular, kanunlar çerçevesinde ceza alırdı. Ermenistan’ın provokasyonuna karşı, Türkiye’deki Ermeni vatandaşların duyarlı davranması olumlu bir gelişme. Kardeş ülke Türkiye’nin yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor.”