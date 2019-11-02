TÃ¼rkiye GeleceÄŸe Nefes Oldu GeleceÄŸe Nefes Ol KampanyasÄ± ne demek KatÄ±lÄ±m nasÄ±l saÄŸlanÄ±r

TÃ¼rkiye GeleceÄŸine Nefes Ol kampanyasÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. KampanyanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde herkes tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren kampanya TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±ldÄ±. Yaz aylarÄ±n Ã¶zellikle MuÄŸla ve Ä°zmir'de kÃ¼l olan metrekarelerce alanÄ± yeniden hayata dÃ¶ndÃ¼rmek ve gelecek nesillere daha yeÅŸil bir doÄŸa bÄ±rakmak iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyada 11 Milyon fidan 11 KasÄ±m tarihinde toprak ile buluÅŸturulacak. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek kampanya kapsamÄ±nda dikilen fidanlarÄ± geliÅŸimi iÃ§in vatandaÅŸlardan destek isteyen TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile 11 Milyon rakamÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ulaÅŸtÄ±. Peki GeleceÄŸe Nefes Ol KampanyasÄ±na katÄ±lÄ±m nasÄ±l saÄŸlanÄ±r?

2 KASIM Ä°TÄ°BARÄ°YLE SON DURUM

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GELECEÄžE NEFES KAMPANYASI NEDÄ°R?

Ãœlkemizde aÄŸaÃ§ ve orman sevgisini geliÅŸtirmek, toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerinin Ã§evreye olan duyarlÄ±lÄ±klarÄ±na katkÄ± saÄŸlamak, Ã¶zellikle son aylarda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nlarÄ± neticesinde zarar gÃ¶ren alanlarÄ±n yeniden aÄŸaÃ§landÄ±rma konusunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k vermek ve toplumda Ã§evre konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak maksadÄ±yla;

Ã–ÄŸrencilerden askeri birliklere, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinden kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na, esnafÄ±ndan iÅŸÃ§isine kÄ±saca 7 den 77â€™ye toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerinden katÄ±lacak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n katkÄ±larÄ±yla 11 KasÄ±m 2019 gÃ¼nÃ¼ saat 11.11â€™de 81 ilimizde aynÄ± anda 3 saatlik bir zaman dilimi iÃ§erisinde Ã¼lke genelinde 11 milyon adet fidanÄ± toprakla buluÅŸturacaÄŸÄ±z.

11 KasÄ±mâ€™da, Ä°zmir KarbaÄŸlar TÄ±razlÄ±â€™da Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± neticesinde zarar gÃ¶ren alanlarla birlikte MuÄŸla Dalamanâ€™daki yanan ormanlÄ±k alanlar baÅŸta olmak Ã¼zere, 2019 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde orman yangÄ±nlarÄ± neticesinde zarar gÃ¶ren ormanlÄ±k alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluÅŸturulacak.

YapÄ±lacak aÄŸaÃ§landÄ±rma etkinliÄŸi ile bir taraftan 7â€™den 77â€™ye toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerinin toprakla buluÅŸmasÄ± hedeflenirken, diÄŸer taraftan da son yÄ±llarda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± DÃ¼nyaâ€™ya duyurmak, dikkatleri Ãœlkemizin bu konuda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara Ã§ekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, kÃ¶y okullarÄ± ve kÃ¶y yollarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere okul bahÃ§elerinden yol kenarlarÄ±na, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarÄ±na, askeri birliklerden ibadethane ve saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± bahÃ§elerine kadar kÄ±saca aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±labilecek bÃ¼tÃ¼n potansiyel alanlarda gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.

AynÄ± anda tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek; yeÅŸilin her tonuyla topraÄŸa hayat, canlÄ±lara nefes olacak bu anlamlÄ± Ã§evre seferberliÄŸine tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z davetlidir.

Not: Kampanyaya katÄ±lmak isteyen kiÅŸiler iÃ§in Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde iletiÅŸim kurulacak kiÅŸiler ve baÄŸÄ±ÅŸda bulunulabilecek banka hesap numaralarÄ± bilgileri ekte sunulmuÅŸtur.

BÄ°R FÄ°DAN NE KADAR?

KiÅŸi ya da KuruluÅŸ istendiÄŸi sayÄ±da fidan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunabilir. BaÄŸÄ±ÅŸlanan fidanlar aÄŸaÃ§landÄ±rma sahasÄ± iÃ§inde yer alÄ±r.

1 Fidan BaÄŸÄ±ÅŸÄ± 10 TL'dir.

GELECEÄžE NEFES OL KATILIM BELGESÄ° NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz Ã¶deme yapÄ±ldÄ±ktan sonra ortalama 1 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde, basÄ±lÄ± Sertifika talepleriniz ise 5 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde teslim edilmektedir.

FÄ°DAN SAHÄ°PLENMEK MÃœMKÃœN!

Daha yeÅŸil bir TÃ¼rkiye iÃ§in, 11 milyon aÄŸacÄ± geleceÄŸe miras bÄ±rakarak dÃ¼nya rekoruna koÅŸuyoruz. 1 KasÄ±m 2019 Saat 11:11â€™de 81 ilde Haydi TÃ¼rkiye, Fidan Dikmeye! 'FÄ°DAN SAHÄ°PLEN' sekmesine tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda isim sÃ¶yisim ve e-posta girdikten sonra istediÄŸiniz ÅŸehirde adÄ±nÄ±za Ã¼cretsiz 5 fidan dikimi yapÄ±lÄ±yor.