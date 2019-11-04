Türkiye geleceğine nefes oluyor... Geleceğe Nefes Ol kampanyasına aşırı ilgi... Başvurular nasıl yapılır?

Orman Bakanlığı müthiş bir imza atarak "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası başlattı. Türk halkı da 81 ilden kampanyaya destek vererek başvurularını yapıp fidan bağışında bulundu. Kampanyaya aşırı destek olunurken hala fidan bağışında bulunmayanlar detayları araştırıyor.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

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GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI BİLGİLERİ

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada şöyle belirtti:

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Not: Kampanyaya katılmak isteyen kişiler için Orman Bölge Müdürlüklerinde iletişim kurulacak kişiler ve bağışda bulunulabilecek banka hesap numaraları bilgileri ekte sunulmuştur.

Ayrıca OGEM-VAK (Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı) aracılığıyla bağışta bulunmak isterseniz buraya ​tıklayınız.​