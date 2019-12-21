Türkiye girişimcilik ekosistemi Day Zero’da bir araya geldi

Ülkemizin lider girişimcilik etkinliklerinden biri olma yolunda önemli bir konuma sahip olacak olan ODTÜ Day Zero etkinliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nin ev sahipliğinde girişimcilik ekosistemini, 21 Aralık Cumartesi günü ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nde yer alan CoZone’da bir araya getirdi.

ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT, ODTÜ TTO, Growth Circuit, Z-Garage ve Cozone tarafından organize edilen etkinliğin sabah programı, Türkiye’nin önde gelen Girişim Hızlandırma Programlarının girişimci ekiplerinin “Day Zero Arena” sahnesinde, ekosistemin önemli mentor ve yatırımcılarının karşısında gerçekleştirdikleri sunumlarla başladı.

“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite” ünvanına sahip ODTÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin öğleden sonraki programında ise “Day Zero Stage” sahnesi, girişimcilik ve iş dünyasının önemli isimlerini ağırlayarak keynote konuşmalara ve panellere sahne oldu.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından kurulan yatırım ve hızlandırma şirketi Growth Circuit tarafından yönetilen ve Türkiye’nin teknokent desteğine sahip tek ortak çalışma alanı Cozone’un 1’inci yaşının da kutlandığı ODTÜ Day Zero etkinliğinin akşamki programı ODTÜ Kültür Kongre Merkezi (KKM)’nde devam etti. sahibinden.com’un CEO’sunun misafir edildiği KKM Kemal Kurdaş sahnesinde, “Z Kuşağının Kuluçka Merkezi” Z-Garage’ın açılış töreni de gerçekleştirildi. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini bir araya getiren etkinlik, Sertab Erener’in konseriyle son buldu.

ODTÜ’nün, girişimci ve yenilikçi üniversite misyonunu daha da ileriye taşımak için var gücüyle çalıştığını belirten ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Verşan Kök etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak girişimcilik kültürünü öğrencilerimiz arasında yaygınlaştırmak ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin değerli paydaşları ile Ankara’da bir araya gelebilmek adına bu yıl ilk kez düzenlediğimiz bu etkinliği her yıl düzenlediğimiz geleneksel bir etkinliğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. ODTÜ, değer yaratan inovasyon ekosistemi stratejisi doğrultusunda araştırma yeteneği ve potansiyelini girişimcilikten sanayiye birçok alana aktarmaktadır. Yürüttüğümüz çalışmalar ve programlar ile akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve araştırma merkezlerimiz ile girişimcileri, teknoloji şirketlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını birbirine bağlayan bir köprü görevi üstleniyoruz.”

Kök, “ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nde Ankara’da girişimcilik ekosistemini bir araya getirmek için kurduğumuz ortak çalışma alanımız Cozone ise birinci yılının sonunda güçlü ve etkileşimli bir topluluğa ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Türkiye’nin Teknokent muafiyetlerine sahip ilk coworking alanı olan Cozone, 4000 metrekarede içinde startuplar, büyük teknoloji şirketleri, danışmanlar, tasarımcılar gibi pek çok faklı alandan 450 üyesi ile büyümeye ve Ankara girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edecek. Bu sabah Cozone’da oldukça güzel ve etkileşimli bir katılımla başlayan ODTÜ Day Zero Etkinliğimiz burada yine oldukça yoğun bir katılımla devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu ilginin ve öğrencilerimizdeki girişimcilik heyecanının katlanarak artmasını temenni ediyoruz” dedi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise yaptığı konuşmada Z kuşağının kuluçka merkezi Z-Garage ve etkinlik hakkında şunları söyledi:

“Girişimcilik sıfırdan başlamak, baştan kurgulamak ve geleceğe dokunma heyecanı. Aynı zamanda risk alma, zorluklarla mücadele ve başarma isteği. Biz bu bütün karmaşık duygularla mücadele eden başaran, değer yaratan kimi zamanda başarısız olan, ders çıkaran başa dönüp sıfırdan tekrar başlayan nesiller yetiştirme arzusundayız. 2005 yılından bu yana ODTÜ’de girişimciliği özendirmek, girişimciliğin önemli bir kariyer planı olduğunu gösterebilmek için yarışmalar yapıyor, kuluçka merkezleri kuruyor, girişimcilik programları düzenliyoruz. Yeni Fikirler Yeni İşler, ATOM, kuluçka merkezlerimiz, Akademik Hızlandırma programımız Labsout, Growth Circuit San Francisco Merkezimiz ve Yatırım şirketimiz, Coworking merkezimiz Cozone ile Ankara’da girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine, etkileşiminin artmasına katkıda bulunuyoruz. Sıfırdan başlamak mottomuz. Bu yüzden ODTÜ’de hazırlıktan itibaren girişimciliğin temelleri atılsın istiyoruz. Bunu sağlamak için öğrencilerimizin girişimciliğe ilk adım atacakları bir ortak çalışma alanı, kuluçka merkezi kurguladık: Z-Garage- Z kuşağının kuluçka merkezi. Z-Garage yıllardır üstüne koyarak yapılandırdığımız ODTÜ girişimcilik ortamının temeli. Buradan başlayacak her şey ve örneklerini aslında ODTÜ’de çokça gördüğümüz girişimcilik başarı hikayelerine dönüşecek.”

EKİPLER VE PROJELERİ

Growth Circuit

Ollang: Ollang yapay zekâ destekli yeni nesil bir çeviri platformudur. İngilizce, Arapça, Fransızca gibi yaygın dillerin yanı sıra Japonca, Çince, Korece gibi dillere de dosyalarınızı çevirebilirsiniz.

Block-Z: Enerji piyasalarındaki tüm katılımcıların, blockchain tabanlı bir web platformunda, hiçbir aracı olmadan uçtan uca enerji ticareti ve yenilenebilir enerji sertifikası ticareti gerçekleştirmelerini sağlar.

Türk Telekom Pilot

Optiyol: Optiyol, e-ticaret ve şehirleşmenin etkisiyle artan şehir içi taşıma problemleri için yeni nesil rota optimizasyon çözümleri geliştirmektedir. Optiyol ile firmalar daha az araçla, daha az yakıt maliyetiyle ve müşterilerin istediği saat dilimlerinde hizmet vererek hem karlılıklarını hem de müşteri memnuniyeti artırıyorlar.

Monday Hero: Mondayhero, sketch tasarımlarını native mobil uygulama kodlarına çevirir. Tasarımınızı sketch plugin aracılığıyla yükleyip, yazılım için gerekli birkaç ayarı yaptıktan sonra, ön yüz kodlarını dakikalar içerisinde projenize alıp kullanabilirsiniz.

Webrazzi

Holonext: HoloNext firmaların ürünlerini müşterilerine bulundukları mekânda mobil cihazları üzerinden Artırılmış Gerçeklik modunda, gerçek boyutları ve sınırsız sayıda ürün seçeneği ile gösterebilecekleri bulut tabanlı online SaaS çözümü.

AppNava: Mobil oyun/uygulama geliştirici ve yayıncıların kullanıcı özelinde aksiyon almasını sağlayan bir SaaS çözümü. Makine Öğrenme Algoritmaları ile kullanıcıların gelecekte nasıl davranacağını ve hangi segmente ait olduğunu tahmin ediyor. Reklama tıklama ve ödeme olasılıklarını hesaplayıp kanal bazında değerlendiriyor.

Hacettepe

Winergytech: Bireysel enerji yöneticisi olma hedefiyle yola çıkan Winergy hanelerin enerji tüketiminin %65 ini kontrol edebilen bir enerji yazılım girişimidir.

Tetawood: Mobilya firmaları için artırılmış gerçeklik hizmetleri sunuyoruz. Firmalar zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, müşterileri de istedikleri yerde, diledikleri ürünü, mobil cihazları ile 3 boyutlu ve gerçek ölçüleriyle görüntüleyebiliyor, satın alabiliyor.

Bilkent Cyberpark

BirFatura: BirFatura, e-ticaret yapan kobilerin entegre olarak sipariş ve faturalandırma süreçlerini saniyelere indiren girişim. 2 Saniyede faturanızı kesin, siparişinizi hazırlayın ve gönderin.

Neurocess: Neurocess antrenman boyunca profesyonel sporcuların kas aktivitelerini takip ederek antrenman performansını arttıran ve sakatlık riskini azaltan EMG teknolojisi geliştiriyor. Sporcu kaslarının kasılma miktarı, gücü, yorgunluğu, dengesi gibi verileri antrenörle eş zamanlı paylaşır.

İTÜ Çekirdek

Scoutium: En büyük tutkumuz olan futbolu teknoloji ile perçinlediğimiz, futbolseverlerin scout olma yolunda birikimlerini paylaştığı, futbolcuların kendilerini tanıtabildiği, futbol kulüplerinin ise ihtiyaçlarına uygun futbolcuları bulabilmelerini sağlayacak bir platform: Scoutium!

Parxlab: Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü sensörler ve bu sensörlerden gelen verileri işlediği yapay zeka teknolojisi ile sürücülere boş park noktalarını gösteriyor. İşletmelere ise park noktasında oluşan veriyi göstererek daha verimli park noktaları sağlıyor.

İş Bankası Workup

PCI Checklist: PCI Checklist bankalar, ödeme sistemcileri ve e-ticaret siteleri gibi kart verisi taşıyan, işleten veya kaydeden kurumlar için gerçek zamanlı siber güvenlik risk analizini sağlayan ve veri sızıntısı riskini ölçümleyen bir SaaS çözümdür. Hiç bir entegrasyon gerektirmez.

Agrovisio: Agrovisio, uydu görüntüleri ile yıl boyunca tarım alanlarını gözlemler tarla tarla, ürün ürün sınıflandırır, hasat ve rekolte gibi bilgileri tarım ürünlerinin alıcılarına sunar. Pamuk, patates ve fazlası; Agrovisio ile doğru yer ve doğru zamanda satın alın; alırken kazanın.

Z-Garage

OynaApp: Oyna, spor yapmak veya oyun oynamak isteyen kullanıcıların kendilerine hızlıca oyun partneri bulmalarını sağlayan sosyal bir mobil uygulamadır. Oyna kullanıcıları, uygulama üzerinden çevrelerindeki spor ve oyun tesislerini inceleyebilir; rezervasyon yaptırabilir.

Hetra: Hetra, ortak kullanım alanlarını sağladığı demografi ve kullanım analizleri ile daha verimli ve sadık müşterileri olan alanlara dönüştürür.

Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı (YFYİ)

Safetech: OTShield, kritik altyapı tesislerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan saldırı tespit ve engelleme sistemidir.

SFM: SFM Yazılım olarak, imalat sanayindeki firmaların üretim verilerini makine öğrenmesi yöntemleri ile bir modele dönüştürerek bu modeli yüksek doğrulukta(>%90) ve hızlı (1-2 sn.) maliyet tahmini için kullanan bulut tabanlı (SaaS) yazılım geliştiriyoruz.

Kworks

Pincident: Pincident, endüstriyel işletmelerde iş güvenliğini ve sürekliliğini tehdit eden risklerin ve acil durumların etkin yönetimini sağlayarak kayıpları en aza indiren konum bazlı, gerçek zamanlı, akıllı bir iletişim platformudur.

Diner: Diner, gücünü artırılmış gerçeklikten alan yeni nesil bir restoran keşfetme ve menü görüntüleme platformu. Kullanıcılar etrafındaki restoranların yemeklerini tıpkı masalarına gelmiş gibi 3 boyutlu olarak sıra dışı ayrıntıları ile görüntüleyebiliyor.

TİM-TEB Girişim Evi

Macrorec: MacroRec olarak sinema, fotoğrafçılık ve kişisel yayın sektörlerine özel tasarlanmış mobil cihazlar aracılığıyla programlanarak kontrol edilebilen modüler kamera kontrol sistemleri üretiyoruz. Profesyonel kameralardan, mobil aygıtlara kadar ihtiyaç duyulabilecek birçok cihaza özel tasarlanmış sistemlere sahibiz.

Wordego: Wordego tam kapsamlı dijital reklam çözümleri sunan bir reklam teknolojisi şirketidir. Wordego, reklamverenlerin ve e-ticaret işletmelerinin internette yeni müşteriler bulmalarını, mevcut müşterilerini yeniden kazanmalarını, ve satış dönüşümlerini artırmalarını sağlamaktadır.

University4Society

Uniqgene: Uniqgene ekibi olarak amacımız, bireylerin sporda başarı oranını arttırmak amacıyla; geliştirmekte olduğumuz bilimsel ve teknolojik yöntemlerle, spora yeni başlayan bireyler, amatör veya profesyonel sporcular için genetik testler üretmek ve kişiselleştirilmiş raporlar sunmaktır.

Routepack: Gezen insanların gezdikleri yerlerde, sesli rehberli rota oluşturup, kendi belirledikleri bir fiyata paylaşabilecekleri, aynı zamanda, gidecekleri yerde kendi dillerinde sesli içerik bulup, araştırma derdinden kurtulabildikleri ve içerik oluşturdukları zaman bu işten para kazanabilecekleri bir platform.

Labsout

Nanovatif: Nanovatif Malzeme Teknolojileri olarak “makro sorunlara nano çözümler” mottosuyla günlük hayatı kolaylaştıracak teknolojiler geliştiriyoruz. Kullandığımız patentli teknolojimiz ile sizi soğuktan korumak için yüksek performanslı giyilebilir ısıtıcılar üretiyoruz.

Infradynamics: Size etkin, yan etkisi oldukça az ve hızlı bir kanser tedavi yönteminin mevcut olduğunu söylesek? Evet bu gerçek fakat ne yazık ki bu yöntem sadece deri kanseri için etkin kullanılıyor. Biz InfraDyamics bünyesinde bu yöntemi çoğu kanser tipine, hatta beyin kanserine bile uygun hale getirecek ilaçları üretmeyi hedefliyoruz.