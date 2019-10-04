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04.10.2019 - 07:50 |

Türkiye için üretilen beşinci F-35 havalandı

Türkiye için üretilen beşinci F-35 havalandı

Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 5 numaralı F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye ve ABD ile yapılan görüşmelerde, Patriot hava savunma füzesiyle birlikte yeni bir F-35 teklifi geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya sunuldu. Teklifin detayları henüz kamuoyuna yansımazken, görüşmeler sürüyor.  Bu gelişmeler sürerken, Lockheed Martin’in Forth Worth Teksas tesislerinde üretimi tamamlanan ve Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 5 numaralı F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu 1 Ekim’de gerçekleştirdi. 18-0005 kuyruk numaralı uçak, yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından kalkış yaptığı Forth Worth tesislerine indi. Uçuş, Lockheed Martin test pilotları tarafından yapıldı. - ANKARA Milliyet

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