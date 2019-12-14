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14.12.2019 - 13:00 | | AA

Türkiye- Libya mutabakatÄ±! Akar'dan kritik görüÅŸme

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Deniz Yetki AlanlarÄ±nÄ±n SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra askeri ve gÃ¼venlik alanlarÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.Â

Türkiye- Libya mutabakatÄ±! Akar'dan kritik görüÅŸme

Bakan Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± GÃ¼ler ile Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da gerÃ§ekleÅŸtirilen 19. Doha Forumu'na katÄ±ldÄ±.

BirÃ§ok yabancÄ± devlet yetkilisinin yanÄ± sÄ±ra Katar Emiri Åžeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan Bakan Akar Ã§eÅŸitli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Akar, bu kapsamda uluslararasÄ± tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸa sahip Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± GÃ¼ler'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ile Libya arasÄ±nda imzalanan Deniz Yetki AlanlarÄ±nÄ±n SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra askeri ve gÃ¼venlik alanlarÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi konularÄ± da ele alÄ±ndÄ±.

Akar, toplantÄ± sonrasÄ± AA muhabirinin sorusu Ã¼zerine, "Biz deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz ile hukuk Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lmasÄ± gerekenleri yaptÄ±k, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan hakkÄ±mÄ±zÄ±, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

7 yaÅŸÄ±ndaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocuklarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için hücre yapÄ±lmasÄ± ve burada 7 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸa uygulanan ÅŸiddetin görüntüleri ülkeyi ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± sonrasÄ±, çocuÄŸa ÅŸiddet uygulayan görevli intihar etti.
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