Türkiye Mehmetçik’e selam duruyor

Barış Pınarı Herekâtı’nda 8. gün geride kalırken Mehmetçik’e destek de çığ gibi büyüyor. Yurt içi ve yurt dışından 7’den 70’e harekâta destek veren her kesimden vatandaşın asker selamı da, Fransa’da Milli Takım futbolcularına uygulanan sansür ve bazı Türk futbolcuların bu nedenle kadro dışı bırakılmalarının ardından destek kampanyasına dönüştü. Düzenledikleri etkinliklerle ve yaptıkları açıklamalarla Mehmetçik’e destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar asker selamı vermeyi ihmal etmiyor.



Harekâtın başlamasıyla milli müsabakalarda şampiyon olan ve derece alan milli sporcular, asker selamı göndererek Mehmetçik’e desteğini göstermişti. Fransa’daki karşılaşmada milli futbolcuların gol sevincinin ardından topluca asker selamı ile görüntü vermeleri ise sansürlenmişti. Fransa’da başlatılan soruşturma da büyük tepki çekti.



Barış Pınarı Harekâtı’nı destekleyen bazı futbolcular da kadro dışı bırakılırken asker selamı ile destek açıklamaları sosyal medya ve diğer platformlarda çığ gibi büyüyor. Sanatçılardan sivil toplum kuruluşları üyelerine, öğrencilere kadar 7’den 70’e vatandaşlar desteğini asker selamı ile vermeye başladı.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda asker selamı verdi.

Akar’dan asker selamı



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün grup toplantısında asker selamı vererek operasyona destek açıklaması yaparken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün AK Parti grubunu asker selamı ile selamladı.



81 ilden harekâta destek a pluca asker selamı verdi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de ortak açıklama yaparken tüm meclis üyeleri, asker selamıyla Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçik’e desteklerini iletti.İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu üyeleri de, harekâta destek yürüyüşü yaptı, asker selamı verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Barış Pınarı’na destek için yürüdü. Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, Türk bayrakları taşıyarak Mehmetçik’e destek sloganları attı.





Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da asker selamıyla destek verdi.

Komando teşekkürü

Barış Pınarı Harekâtı’nda görevli Mehmetçikler, kendilerine “asker selamı” ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı’na, Tel Abyad’dan gönderdikleri video ile teşekkür etti.



MSB’den kampanya ‘MehmetçiğeSelamGönder’









Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi twitter’daki hesabından “Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var” notuyla yapılan paylaşımda Mehmetçik’in Tel Abyad’da çekilen görüntülerine yer verildi. Komandoların, “Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad’dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando” şeklindeki sözlerinin yer aldığı video, “MehmetçiğeSelamGönder” etiketiyle paylaşıldı. Söz konusu etiketle Barış Pınarı Harekâtı’nı gerçekleştiren Mehmetçik’lere yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı.



