Türkiye obezitede Avrupa birincisi

Türkiye’deki obezite ve şişmanlık rakamlarına göre, Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu. Her üç erişkinden biri obez olan ülkemizde, 18 yaşına kadar çocuklarda obezite ve aşırı kilo oranı yüzde 21.



‘Birinci sıradayız’



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya, Türkiye’deki obezite ve aşırı kilo sorunuyla ilgili şu bilgileri verdi:



“Türkiye, Avrupa’da obezitede birinci sırada. Şişmanlık konusunda Avrupa şampiyonu olduk. OECD ülkelerinin verdiği erişkin nüfustaki obez rakamı yüzde 19.5-20 civarında. Türkiye’de ise, erişkinlerde her üç kişiden bir kişi obez. Dünyada 650 milyon insan var, 1.9 milyar aşırı kilolu var. Türkiye’de erişkin nüfusun 20 milyonu obez, bundan daha fazlası aşırı kilolu. Yani erişkin nüfusun yüzde 60-65’i aşırı kilolu ve obez. Bunun için acil eylem planı oluşturmamız gerekiyor.”



‘İstekli olmalı’



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk ise, obez olan kişilerin obez olduklarını kabul etmediklerini söyledi. Yumuk, “Hastanın neden çok yediğini anlamak da gerekiyor. Nedenini anlamazsanız obeziteyi çözemezsiniz” diye konuştu.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kulaksızoğlu da, obezite tedavisinde mutlaka hastanın istekli olması gerektiğini vurguladı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Polikliniği ve Obezite Merkezi sorumlusu Dr. Feray Akbaş da, Türkiye’de geçen yıl itibariyle oluşturulan acil eylem planı çerçevesinde 80 civarında obezite merkezi açıldığını söyledi.