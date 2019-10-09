‘Türkiye tehditlerle hareket etmez’

Ankara’daki Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Oktay, sadece Türkiye’de değil, insani kriz ve savaşın hayatı durma noktasına getirdiği Suriye’de de yükseköğretim çalışmalarını desteklediklerini vurguladı.



Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğinin yerine getirildiğini kaydeden Oktay, şunları kaydetti: “Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine 370 bin mülteci gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğunda, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser. Türkiye, hiçbir şartta sınırlarının yanı başında terör koridoru ya da terör devleti oluşturulmasına müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun. Hem sınırlarımızda huzurun hakim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız.”



‘Öncü olmalıyız’



Oktay, Türkiye’nin bugün savunma sanayi, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarında hizmet sektöründe, turizmde, ulaşım ve altyapıda güçlü bir ekosistem oluşturduğunu anlattı. Oktay, “Sağlık bilimleri, ilaç endüstrisi, tasarım mühendisliği ve bilişim gibi alanlara da bu tecrübelerin aktarılmasını hedefliyoruz. Bugünün dünyasında yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi konularda gelişmeleri takip eden değil gelişmelere öncülük eden olmalıyız. Üniversitelerimizin diğer önemli bir misyonu da öğrencileri geleceğe ve işgücü piyasasına hazırlayan kurumlar olmasıdır” diye konuştu.



