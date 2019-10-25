'Türkiye üçüncü dünya savaşı ihtimalini bitirdi'

Fursov, “İki lider tarafından belirlenen 150 saatlik sürenin dolduğu saatlerde komite çalışmalarını başlatacak. Tarih üzerine özel olarak çalışılmış gibi görünüyor” dedi. Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörü olduğu Astana sürecinin iki yıl önce başlatıldığına dikkakt çeken Fursov, şöyle devam etti: “Astana sürecinin başlamasıyla siyasi çözüm süreci yolunda adımlar hızla atıldı. Gelinen noktada bunun somut sonucu olarak Cenevre sürecinin başlaması gösterilmeli. Türkiye’nin Rusya ve ABD ile izlediği dengeli politikalar sebebiyle her iki ülke ile de birkaç gün arayla mutabakata varıldı . 3. dünya savaşı teorilerini Türkiye rafa kaldırttı. Bu ihtimal Astana ile sona erdi.”

Fursov, “İki ülke yalnız ekonomik değil, politik anlamda da ortaklık sağlayabiliyor. Türkiye çok güçlü bir NATO ülkesidir, bu Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine engel teşkil etmiyor. NATO dağılmadan Türkiye’nin oradan çıkması söz konusu olamaz” dedi.