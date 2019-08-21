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21.08.2019 - 21:36

Türkiye ve ABD anlaştı: Birinci aşama başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Türkiye ve ABD anlaştı: Birinci aşama başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

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