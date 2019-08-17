Türkiye ve Rusya ortak devriyede

Suriye’nin kuzeyinde ABD ile güvenli bölge oluşturulmasına yönelik ortak çalışma devam ederken, görüşmeler sınır hattındaki derinlik ve hava sahasının kullanılmasına kilitlendi. ABD ile görüşmeler devam ederken Afrin sınırında bulunan Şehba bölgesindeki Tel Rıfat kenti ve çevresinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rus güçleri ile ortak devriye başlattı. Güvenli bölge uygulamasına ilişkin heyetler arası görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor. İddialara göre Ankara’da devam eden görüşmelerde, iki ana konuda pazarlık sürüyor. Ankara, sınır şeridinde derinliğin 15 kilometrenin üstünde olması ve kontrol altına alınan bölgelere yönelik havadan denetim ve operasyon yapılmasına olanak sağlanmasını talep etti.