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23.08.2019 - 08:05| GÖKHAN KARAKAŞ / İstanbul

Türkiye Yıldızları Çin’den ödülle döndü

İstanbul’dan dört lisenin öğrencilerinin oluşturduğu karma robot takımı, Çin’in teknoloji üssü Hangzhou’da düzenlenen robot yarışmasında çeyrek finale kaldı. Genel klasmanda 72 takım arasında yedinci olan Türkiye Yıldızları, “Ülkesini En İyi Temsil Eden Takım” olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Yıldızları Çin’den ödülle döndü

Endüstriden sanayiye kadar hemen her iş kolunda kullanılan robotların yapımında gençlere ilham ve özgüven vermek için İstanbul’daki dört lise bir araya gelerek bir takım oluşturdu. Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Bilim Sanat Merkezi, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden altı öğrenci ile iki öğretmenden oluşan Türkiye Yıldızları Robot Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Robot Tasarım Yarışması için iki ay çalıştı.

Çin’in Hangzhou kentindeki International Expo Center’da düzenlenen 2019-Çin Robot Yarışması’na disk ve top atabilen, kendisini 50 santim yukarıya kaldırabilen “Türk Yıldızı 9900” isimli tasarım ile katılan Türk takımı, 72 takım içinde önce çeyrek finale kaldı. Bilim jürisi tarafından genel klasmanda yedinci ilan edilen Türk Yıldızları Robot Takımı, “Ülkesini En İyi Temsil Eden Takım” ödülüne layık görüldü.

Türkiye Yıldızları Çin’den ödülle döndü

‘Özgüven kazandık’

Şangay Başkonsolos vekili Ahmet Denk’in davetiyle Şangay’a giden öğrenciler, gururlarını temsilcilerimizle paylaştı. Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi öğretmeni Okan Özkan, “Gençlerimiz, yarışmadan çok önemli kazanımlarla döndü. Özgüvenleri artarken, vizyonlarını geliştirecek tasarımlar ve fikirler edindiler. Gençlerimizin robot tasarımında iddialı olması için tek ihtiyaçları destek ve ilgi” dedi. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cengiz Kural ise, “Öğrencilerimizin robot tasarımı ve yapımında ortaya koydukları başarı bize gurur verdi. Tasarımları gelecekte çok daha önemli hale gelecek” dedi.

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