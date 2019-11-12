12.11.2019 - 08:01 |
Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak aktarılıyor. 12 Kasım itibariyle Akdeniz açıklarında 3,2 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İşte 12 Kasım itibariyle Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...
Son dönemde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir caminin minaresi yıkılmış ve inşaat halindeki bir binanın sallandığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan depremin ardından İstanbul'da birçok artçı sarsıntı yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de yaşanan depremleri anlık olarak ekranlarına yansıtmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son deprem ne zaman oldu? İşte 12 Kasım son depremler listesi...
MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.