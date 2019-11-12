Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

Son dönemde yaşanan depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir caminin minaresi yıkılmış ve inşaat halindeki bir binanın sallandığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan depremin ardından İstanbul'da birçok artçı sarsıntı yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de yaşanan depremleri anlık olarak ekranlarına yansıtmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son deprem ne zaman oldu? İşte 12 Kasım son depremler listesi...

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