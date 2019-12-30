Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? 30 Aralık son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri ve meydana geldikleri yerler zaman zaman korku ve paniğe yol açabiliyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana gelebiliyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

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