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30.12.2019 - 07:42 |

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? 30 Aralık son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler şiddeti ve meydana geldiği derinliğe göre korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zamanda can ve mal kaybına neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? 30 Aralık son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri ve meydana geldikleri yerler zaman zaman korku ve paniğe yol açabiliyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana gelebiliyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

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Türkiyede en son ne zaman deprem oldu 30 Aralık son depremler listesi

30 Aralık 2019 Milliyet'te Gündem30 Aralık 2019 Milliyet'te Gündem
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