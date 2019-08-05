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05.08.2019 - 22:06| AA

Türkiye'de eş zamanlı yapıldı! 422 araç men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetiminde 422 araç trafikten men edildi.

Türkiye'de eş zamanlı yapıldı! 422 araç men edildi

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hız ihlallerinin trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 payı bulunduğuna işaret edildi.

Hız ihlallerinin önlenmesinin trafik denetimlerinin temel amaçlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, sürücülerin yasal limitler dahilinde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiyede eş zamanlı yapıldı 422 araç men edildi

Bu kapsamda 44 bin 333 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilerek, 23 bin 733 hız ihlalinin belirlendiği ve 422 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.

Denetimlerde 119 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, 25 bin 921 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

 

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonuTekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapişon, 80 litre rakı, 108 litre viski ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
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