Türkiye'de eş zamanlı yapıldı! 422 araç men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hız ihlallerinin trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 payı bulunduğuna işaret edildi.

Hız ihlallerinin önlenmesinin trafik denetimlerinin temel amaçlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, sürücülerin yasal limitler dahilinde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda 44 bin 333 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilerek, 23 bin 733 hız ihlalinin belirlendiği ve 422 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.

Denetimlerde 119 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, 25 bin 921 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi.