Türkiye’den 13 bin eser

Yayıncılık sektörünün başkenti Frankfurt Kitap Fuarı bugün düzenlenen bir törenle açılıyor. Onur Konuğu Norveç olan Frankfurt Kitap Fuarı’ndaki Türkiye pavyonunun açılışı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonuyla bugün gerçekleştirilecek. Türkiye yayıncılık sektörü, dünyanın önemli yayıncılık buluşmalarından biri olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’na

zengin bir içerikle katılıyor. Fuara, Türkiye’den 28 yayıncı katılacak. 20 Ekim’e dek sürecek fuarın, Türkiye yayıncılık sektörünün dışa açılımına, sektörel genişlemeye ve telif ticaretinin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Yerli ve yabancı yayınevlerinin katılımıyla açılması beklenen Türkiye ulusal standında, çocuk ve ilk gençlik yayıncıları bir buluşma yapacak. Yanı sıra uluslararası alanda takip edilen Göbeklitepe Ören Yeri için “Arkeoloji ve Edebiyat: Göbeklitepe-Dünya Tarihini Değiştiren Buluş” başlıklı panele, yazar ve yayıncı Metin Celal Zeynioğlu, akademisyen Prof. Dr. Necmi Karul ve yazar Yonca Eldener katılacaklar. Türkiye ulusal standında, “Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası” isimli fotoğraf sergisi de fuar süresince ziyaretçileri ağırlayacak.

Türkiye kültürünü, edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere açılan Türkiye standında yaklaşık 13 bin esere yer verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) kapsamında yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserlerinden ve güncel yayınlardan oluşan bir seçki de fuarda bulunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005’ten bugüne sürdürdüğü ve Türk edebiyatından 2 bin 918 eserin 77 ülkede 61 farklı dile çevirilerek yayımlanmasına maddi destek sağlayan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programının tanıtımı için de özel bölüm hazırlanacak.