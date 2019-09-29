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29.09.2019 - 22:55 | | AA

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'ın birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileği iletildi.

Açıklamada, "Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

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