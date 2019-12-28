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28.12.2019 - 17:45 | | DHA

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."

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