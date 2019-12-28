28.12.2019 - 17:45 | | DHA
Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı
Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.