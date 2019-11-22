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22.11.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Türkiye’nin Canı Projeleri’ne destek

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye), tehlike altındaki biyolojik zenginliklerinin korunması için Türkiye’deki 3 doğa koruma projesine destek verecek.

Türkiye’nin Canı Projeleri’ne destek

Vakıf, Rize’deki kara kovan arıcılığı, Muğla’daki su samurları ve Bolu’daki şah kartalları projelerine yardım edecek. WWF Türkiye, doğal hayatı korumak için Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nı yürütüyor.

‘Anılarda Kalmasın’ çağrısıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Rize-Hemşin’deki kara kovan arıcılığı, Muğla Fethiye’deki su samurları ile Trakya ve Bolu’daki şah kartallarını korumaya yönelik projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı. Bağışlarla oluşturulan fon, bu projelerin hayata geçirilmesi için harcanacak.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Biyolojik çeşitlilik açısından gurur duyulacak zenginlikte bir doğal mirasa sahibiz. Ama çok sayıda tür, doğal yaşam ortamlarıyla birlikte tehlike altında. Türkiye’de tehlike altında olan tür sayısı son 10 yılda dört katına çıkarak 400’e ulaştı. Ülkemizin doğasını koruyabilmemiz, yöre halkının kendi değerlerine sahip çıkmasıyla mümkün. WWF-Türkiye olarak, yerel sivil toplum kuruluşlarının yörelerine ait biyolojik mirası korumak için verdikleri çabaya destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
 

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