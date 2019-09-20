Türkiye’nin çöpünü gönüllüler topluyor

The Ocean Conservancy adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla buluşan gönüllülerin başlattığı hareket zamanla tüm dünyaya yayılırken İnternational Coastal Cleanup (ICC) adını aldı. Türkiye’nin Deniz Temiz Derneği-TURMEPA liderliğinde 17 yıldır katıldığı Kıyı Temizliği Günü, artık sadece kıyılarda değil ormanlık ve dağlık alanlarda bile genel bir çöp toplama hareketine dönüştü. Aynı anda 105 ülkede gerçekleşecek kıyı Temizliği Günü, Türkiye’de bu yıl Sıfır Atık Mavi Seferberliği ile birleşti.



Seferberlik



Haziran ayından 2 bin 248 kişinin Sıfır Atık Mavi’yle buluştuğuna ve 5,5 ton katı atığın denizlere karışmasının önlendiğine dikkat çeken Deniz Temiz Derneği Genel Müdürü Semiha Öztürk, “Ayrıştırılan atık verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Mavi web sitesine aktarıldı. Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği (ICC) ile toplanan atık miktarının büyük oranda artması öngörülüyor. Binden fazla gönüllü İstanbul Caddebostan’ın dışında İzmir, Antalya, Fethiye, Bodrum, Kuşadası ve Samsun kıyılarında da çöp toplayacak” dedi.









Yılda 8 milyon ton plastik denize karışıyor

Okyanusların yüzeyini kaplayan kirlilik Türkiye’nin yüzölçümünden daha büyük. Pasifik Okyanusu’nda 7. Kıta olarak adlandırılan deniz alanındaki atık yığını 3.4 milyon km genişliğe, 7 milyon ton ağırlığa ulaşırken her gün büyüyor. Küresel ölçekte yılda 300 milyon ton plastik üretilirken, 2025 yılına gelindiğinde 3 ton balığa karşılık 1 ton plastiğin denizlerde yüzeceği düşünülüyor. Her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, deniz çöpleri nedeniyle yılda 1 milyondan fazla deniz kuşunun, 100 bin memeli ya da deniz kaplumbağasının öldüğünü ekliyor.