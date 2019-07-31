Türkiye’nin eğitim haritası çıkarıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu belirterek, aldıkları kararların veriye dayalı geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Eğitime ayrılan bütçenin her lirasını daha iyi değerlendirilebilmenin yollarını aradıklarını ifade eden Selçuk, bunun çözümünün de veriye dayalı karar almaktan geçtiğini vurguladı.

Selçuk, sisteme ilişkin, “Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelikle tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan veri tabanıyla tapu bilgisi, fotoğraf, kullanım türü, derslik sayısı gibi her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz” dedi.

‘Tek tık’la erişim

Sistemi geliştirme çalışmalarının süreceğini söyleyen Selçuk, “Coğrafi Bilgi Sistemi alanında atılan her adımın merkezden en uzak noktaya kadar her aşamaya etki ettiği bilinciyle, bu alanda dünyaya örnek bir sistem inşa etmeyi kafamıza koyduk. Bu sistemler aslında bizim mevcut yönetimi, durumu idare etmekten yönetime daha büyük bir liderlikle yönetsel süreçleri götürebilmemize imkan sağlıyor. Sistem akıllandıkça, çalışanlar da akıllı davranmak şansına sahip oluyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de konuşmasında MEBCBS’de yer alan veriler hakkında bilgi verdi. Denemeç, “Artık, günlerce süren yazışma, durum tespit ve detay bilgilere yönelik araştırma işlemlerine ihtiyaç duymadan tek tıkla tüm envanterimize erişebilir durumdayız. Bu sayede sınırlı sayıda insan kaynağı ile sınırsız bir saha hakimiyetine kavuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Demir: Gurur verici

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir “81 ildeki eğitim kurumlarını kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nin yerli kaynaklardan karşılanıyor olması gurur verici. Bazı ürünlerde dünyada artık sınıfının en iyilerinden olmaya doğru gidiyoruz” dedi. Güvenli Okul Projesi’ne ilişkin bilgiler veren Demir, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nce riskli olarak belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda, her bir okul için geçerli olmak üzere 6 sabit ve 1 hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri kurulmuş, suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim görmesi sağlanmıştır” diye konuştu.