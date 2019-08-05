05.08.2019 - 17:59
Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? 5 Ağustos ipucu sorusu
Ülkemizin en önemli şehirlerinden biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? İşte 5 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizin en önemli kıyı şehirlerinden biri ile ilgili oldu. İşte 5 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir?
CEVAP
Mersin