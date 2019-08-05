Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? 5 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizin en önemli kıyı şehirlerinden biri ile ilgili oldu. İşte 5 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir?

CEVAP

Mersin