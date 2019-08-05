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05.08.2019 - 17:59

Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? 5 Ağustos ipucu sorusu

Ülkemizin en önemli şehirlerinden biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? İşte 5 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir? 5 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizin en önemli kıyı şehirlerinden biri ile ilgili oldu. İşte 5 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimizin adı nedir?

CEVAP

Mersin

Turgutlu'da 20 dönüm makilik alanda yangınManisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.
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