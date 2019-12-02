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02.12.2019 - 15:06 | | İHA

Türkiye'nin hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, bu yıl hac kontenjanının 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldığını bildirdi.

Türkiye'nin hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş ve beraberindeki heyet, 2020 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile görüşen Erbaş, 2019 Yılı Hac Organizasyonu'nun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Benten ise Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet standartlarını her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu vurgulayarak, Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede, 2020 Yılı Hac Organizasyonu'nun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adaylarının pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

- HAC KONTENJANI 3 BİN 430 KİŞİ ARTIRILDI

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından Erbaş ve Benten, 2020 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

Protokole göre, Türkiye'nin nüfusunun artması dolayısıyla protokolde yer alan hac kontenjanı bu yıl 3 bin 430 kişi arttırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşcı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.

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