Türkiye'nin ilk alerji anaokulu: Bu okula süt girmiyor!

Kartal Belediyesi tarafından Yakacık’ta 2 yıl önce Türkiye’nin ilk alerji anaokulu açıldı. Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi adıyla açılan okulda iki sınıf bulunuyor. Alerjisi olan çocuklara uygun olarak yapılan okulda, tüm kullanılan araç ve gereçler de özel olarak seçildi. Süt, yumurta ve kuruyemişin kesinlikle girmediği mutfakta, yemekler de buna uygun yapılıyor. İki öğretmen, iki yardımcı öğretmen, bir pedagog ve bir hemşirenin bulunduğu okulda, öğrenciler sadece okul öncesi eğitim almıyor. Aynı zamanda okul bahçesine domates, biber, kabak, salatalık gibi sebzeleri öğretmenleriyle birlikte ekip topluyorlar.



Talep çok fazla



Kapasitesi 30 kişi olan okula yoğun ilgi var. Kartal dışında yaşayanların kabul edilmediği okula, bu yıl yüzlerce başvuru yapıldı. Fakat sınırlı öğrenci alındı. Çevre ilçelerden hatta Ankara’dan bile ailelerin okulla irtibata geçtiği öğrenildi. Konu ile ilgili Milliyet’e konuşan Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan, okulla ilgili şunları anlattı:



“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklarda özellikle son 20 yılda besin alerjisinde çok ciddi bir artış söz konusu. Bu çocuklar için uygun ortamı yaratmak hepimizin sorumluluğunda. Bu çocukların eğitim alanında yaşadığı en büyük zorluklar, okul öncesi eğitimde yaşanıyor. Çünkü alerji en yoğun hissedildiği yaş aralığı 0-6 yaş. Bu çocukları bir şey olur korkusuyla özel kreşler kabul etmiyor. Ailelerin en korktuğu şey de buydu. Bu yılki sınıflarımızda da, anafilaksi geçirmiş 8 çocuğumuz var ve bu oldukça ciddi bir durum. Bunun yanı sıra alerjik astımı olan çocuklarımız var. Çocukların birçoğunda ev akarı, besin alerjisi ve polen alerjisi bulunuyor. Özellikle bu yaş grubundaki öğrencileri enfeksiyonlardan ve kimyasallardan korumak çok önemli. Bu sınıflarda da bunu sağlamaya çalışıyoruz.”









Müracaat çok sayı yetersiz!



Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ise şunları söyledi: “İkinci bir alerji anaokulu da açma amacımız var. Çünkü okul öncesi eğitimi çok önemli ve bu çocukların sayısı da azımsanmayacak kadar. Her belediyede, her mahallede en az böyle bir kreşin bulunması gerekiyor. Hatta bunun bir devlet politikası haline gelmesi ve bakanlıkların ilgilenmesi lazım.”



Halı ve perde yok



Okulda bütün masa ile sandalyeler ham ahşaptan, sınıflarda ise halı ve perde yok. Mutfakta ise bütün çocukların isimlerinin yer aldığı özel listeler dikkatimizi çekiyor. Listelerde her çocuğunun neye alerjisinin olduğu yazıyor. Süt, yumurta, kabuklu kuruyemiş, balık, susam, domates, çilek, bal ve ıspanak gibi ürünler listelerde yenilmemesi gerekenler arasında yer alırken, zeytinyağı dışında yağ kullanılmadığını ve rafine şeker yerine ise tatlandırıcı olarak da meyve kullanıldığını öğreniyoruz. Okuldaki duvarlar su bazlı, kokusuz ve boyasız. Kullanılan tüm temizlik malzemeleri ise bitkisel özlü.



ALERJİ KİTİ









Okulda olası bir şok anında çocuklara, adrenalin oto enjektörler vuruluyor.