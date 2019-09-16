Türkiye’nin ilk kadın kar leoparı

Türk dağcılığını uluslararası alanda başarıyla temsil eden Esin Handal, 7 bin metreden yüksek 5 dağa çıkan dağcılara verilen “Kar Leoparı” unvanını kazanan ilk Türk kadını oldu. Yelken, rafting, dalış, paraşüt ve mağaracılık gibi pek çok doğa sporunu yaparken 15 yıl önce dağcılığa başlayan Handal, bu unvanı almak için çok çalıştı. Türkiye’de Ağrı, Süphan, Cilo, Erciyes, Kaçkar, Verçenik, Hasan Dağı, Kızlar Sivrisi, Aladağlar, Medetsiz, Munzur gibi 60’dan fazla zirveye çıkan Handal, İsviçre’de Eiger ve Matterhorn, Fransa’da Mont Blanc, Almanya’da Zugzpitze, Rusya’da Elbruz, Tanzanya’da Kilimanjaro, Gürcistan’da Kazbek ile İran’da Sabalan ve Demavent dağlarına tırmandı.

Yaşamı değişti

Almanya’da antrenmanlarına devam ederken formunu korumak için bisikletle posta dağıtıcılığı yapan Handal, ‘Kar Leoparı’ olmak için yaşam tarzını değiştirdi. Sadece dağcılığa yoğunlaşan Handal, 2015’te Lenin Dağı’na (7134 metre) çıktı. Ardından Tacikistan’daki Korjenevskaya (7105 metre) ve Komünizm’in (7495 metre) zirvelerine ulaştı. 2018’de Kırgızistan’ın Khan Tengri (7010 metre) dağına tırmandı. Handal, dünyanın en soğuk zirvesi Pobeda’yı en sona bıraktı. Çıkılması en zor 7 binlik Pobeda’ya Türk dağcılar Özgür Keskin ve Bülent Çınar ile gitti. Soğuk dağa çıkmak için yazı bekleyen ekip, her 6 dağcıdan birinin öldüğü Pobeda’ya çok dikkatli tırmandı ve indi.

‘Dağcılık hayattan kopmama sanatıdır’

Esin Handal, Tacikistan’daki Popeda Dağı’na tırmanan dünyadaki ilk kadın unvanını da elde etti. Handal, “Dağcılık zor şartlarda hayatta kalma sanatı bence. Popeda’dan inerken, sığındığımız çadırda annemin bana desteğini hatırladım. Bana inanan insanların beni beklediğini hatırladım. Bu projenin en zoru Popeda’ya çıkmaktı, inanılmaz bir duyguydu. Yıllardır yaptığım sporun ve özverinin karşılığını aldım. Bu dağa çıkabilmek için birçok şeyden vazgeçmiştim” dedi.