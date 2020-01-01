Zeytinburnu Belediyesi’nin ‘Atığını Sıfırla Doğayı Koru’ kampanyasıyla pilot bölge ilan ettiği Merkez Efendi Mahallesi, Türkiye’nin ilk sıfır atık mahallesi oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Geri dönüşüm anlamında yeni bir evreye geçiyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle geri dönüştürülebilir atıkları çöp olmaktan kurtaracağız ve büyük bir israfın önüne geçeceğiz” diyor.

Proje kapsamında mahalledeki tüm çöp konteynerleri atık türlerine göre sınıflandırıldı. Merkez Efendi Parkı, Sultan Murat Camii yanı ve Merkez Efendi Meydanı’na atık getirme merkezleri yerleştirildi.

‘Yaygınlaşacak’

Bu merkezlere mahalleli; kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarının yanı sıra elektronik atıklar, floresan lambalar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve atık ilaçları atacak. Ayrıca atık ilaçlar mahalledeki tüm eczanelere bırakılabilecek.

‘Geri dönüşüm anlamında yeni bir evreye geçiyoruz’ diyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen çevre hareketine biz de Merkez Efendi mahallemizden başlayarak destek oluyoruz. Bu haftadan itibaren mahallemizdeki çöpler ayrıştırılacak. Mahallemizin tamamına geri dönüştürülebilir atıklar için konteynerler yerleştirildi. Bütün evlere girerek, hemşerilerimizin çöpleri kaynağında ayrıştırılmış olarak geri dönüşüm kutularına atmalarını sağlayacağız. Çok büyük bir ilgi var. Hemşerilerimizden aldığımız yoğun destek bu kampanyanın Zeytinburnu’nda başarıya ulaşacağını gösteriyor. Zeytinburnu’nun tamamına aşamalı olarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkları çöp olmaktan kurtaracağız ve büyük bir israfın önüne geçeceğiz.”

‘Güzel bir proje’

Arısoy ve belediye ekipleri, daha sonra evleri ziyaret ederek mahalle sakinlerine projeyi anlattı. Mahalle sakinlerinden Halise Çavğa, “Ben çöplerimi ayrıştırıyorum. Geri dönüştürebildiğimiz hiçbir şey boşuna gitmesin. Geri dönüşüme atarak geri kazanmamız lazım. Doğaya ve ekonomiye katkı sağlamış oluruz” dedi.

Kezban Erduran da, “Çok güzel bir proje olmuş. Mahallemiz daha temiz ve daha bilinçli. Atıkların ayrıştırılması lazım. Benim eşim hurdacı olduğu için her şeyin çöpe atılmayacağını biliyoruz. Geri kazanabileceğimiz her şeyi ayrıştırıyoruz. Herkesin bu konuda bilinçlenmesi önemli” ifadelerini kullandı. Emine Akyüz de, “Doğa için, temizlik için önemli bir proje” değerlendirmesini yaptı.