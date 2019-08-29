Türkiye’nin öfke haritası çıkarıldı

Üsküdar Üniversitesi 81 ilde 24 bin 494 kişiyle görüşme yaparak Türkiye’nin öfke haritasını çıkardı. “Öfke-düşmanlık-saldırganlık” şeklinde açıklanan “hostilite”ye yönelik araştırma sonuçlarını açıklayan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Hostilite, önem verdiğimiz birisinin beklentimiz doğrultusunda davranmaması ya da hakkımız olanı alamadığımızı düşündüğümüz durumlarda ortaya çıkan bir duygu” dedi. Öfkenin duyguyu, hostilitenin ise davranışı ifade ettiğini belirten Sayar, “Eğitim düzeyi düştükçe hostilite puanları artıyor. Medeni durumda bekâr erkeklerde yine hostilite yüksekken, alkol ve madde kullanımı çok etkili. Hostilitesi en yüksek Güneydoğu Anadolu; en düşük ise Trakya ve Orta Karadeniz bölgesi oldu” dedi.



Emniyetle iş birliği



Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise, İstanbul Emniyet’iyle aile içi şiddet konusunda bir protokol imzaladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “İstanbul’daki şiddet vakaları, kurbanları ve şiddeti uygulayan üzerinde bir veri tabanı oluşturmak üzere çalışma yapmak istiyoruz. Şu anda sadece mevcut durum istatistiği yapılıyor. Hem mağdurun hem de sanığın tedavisi için klinik çalışması planlıyoruz.”



‘Suç kaydı tutulmalı’



Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy da, “Suç kaydı tutmak zorundayız ama kaç kadın öldürüldü, hâlâ net olarak bilmiyoruz. Emniyetle birlikte başlattığımız proje bu nedenle çok önemli.”