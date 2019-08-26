Türkiye’nin Oscar adayı ‘Aslı’

Henüz gösterimde ve festivallerde izleyiciyle buluşmamış film, 20 Eylül’de gösterime girecek. T.C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, 92. Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Türkiye’nin adayını önceki gün düzenlenen değerlendirme toplantısında belirledi. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen ‘Aslı’nın başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel yer alıyor. Film, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımaları merkeze alıyor. Oscar adayları, Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020’de Hollywood’da bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.