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29.12.2019 - 10:23 | | AA

Türkiye'nin Otomobili mutluluğu! Çok  gururlandık

Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin Otomobili, Antalya'nın Akseki ilçesinde de sevinç yarattı.

Türkiye'nin Otomobili mutluluğu! Çok  gururlandık

TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın da memleketi olan Akseki'nin Belediye Başkanı İbrahim Özkan yaptığı açıklamada,  milli otomobilin fotoğraflarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılacağı gün de büyük bir heyecanla  televizyon karşısına geçtiklerini kaydeden Özkan, tasarım ve özellik bakımından  araçları çok beğendiklerini dile getirdi.

Aksekililer olarak çok gururlandıklarını vurgulayan Özkan, şunları  söyledi:

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Akseki'mizin gururu bir kez daha göğsümüzü kabartan hemşehrimiz Mehmet Gürcan Karakaş olmak üzere Türkiye'nin Otomobili'nde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin  büyümesini ve gelişmesini istemeyenlere rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan'ın kararlılığıyla çok önemli ve başarılı projelere imza atılıyor."

"ÇOK GURURLANDIK"

Akseki'nin Erenyaka Mahallesi Muhtarı Mesut Özkaynak, Türkiye'nin  Otomobili'nin çok beğenildiğini belirtti.

Özkaynak, "Türkiye'nin Otomobili'ni televizyondan izlerken çok gururlandık. Aksekili ve aynı zamanda arkadaşım olan Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunumunu da mutlulukla takip ettik." dedi.

Akseki'de taksicilik yapan Ramazan Uzun da Türkiye'nin gurur duyacağı aracın ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Uzun, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Otomobili'nin teknoloji ötesi bir araç olduğunu düşünüyorum. Bizim fikrimizin alamayacağı özellikleri olduğunu düşünüyorum.  İnşallah Türkiye'miz için hayırlı uğurlu olur. 30-40 seneden beri bu özlemi duyuyorduk. İşçisinden mühendisine kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

İlçede patates, soğan işçiliği yapan Mehmet Yıldız da Türkiye'nin  Otomobili'nin ülke için faydalı, önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

 

 

 

 

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