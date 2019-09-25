Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge planı hazır

TRT Haber'in geçtiği bilgileri göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor.

İlk etapta 140 köyü kapsayan 10 bölge kurulacak. Her bir köye 5'er bin kişi yerleştirilecek.

Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor.

İLK ETAPTA 2, SONRASINDA 3 MİLYON SURİYELİ YERLEŞEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye'de güvenli bölge planını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış koridorunun ayrıntılarını harita üzerinden gösterdi.

Bu bölgenin derinliğinin Deyrizor Rakka hattına indirilmesi halinde Türkiye'den, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona çıkartılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Gerekirse ABD, gerekirse koalisyon güçleri ile Rusya, İran el ele vermek sureti ile bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Peki o bölge tesis edilirse sığınmacılar Suriye'ye nasıl geri dönecek, nasıl iskan edilecekler?

Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.

Ayn El Arab'tan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak. Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek. Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak.

Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar.