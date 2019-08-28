Türkiye’ye en çok gelen grup biziz

İngiliz rock grubu Anathema, Ankara (6 Eylül) , İstanbul (7 Eylül) veİzmir’de (8 Eylül) vereceği konserler için bir kez daha Türkiye’ye geliyor. Grubun vokalisti Vincent Cavanagh, hayranları tarafından belirlenecek set-list’le çıkacakları merakla beklenen performansları öncesinde Milliyet’in sorularını yanıtladı. Cavanagh “Bugüne kadar Türkiye’de pek çok konser verdik. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Mersin gibi şehirlerde çaldık. Herhalde Anathema Türkiye’de en fazla konser vermiş yabancı gruptur. Şu an İstanbul ve Ankara’nın çok iyi bildiğimiz yerler olduğunu söyleyebilirim. Hele İstanbul, devasa görkemli tarihi bir metropol” dedi.

Birçok kez geldiğiniz Türkiye’ye yeniden gelmek sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye her zaman çalmak için favori yerimiz. Aynı zamanda ziyaret etmek için de... Yıllardır tanıdığımız dostlarımızı yeniden görmek, dünyadaki en tutkulu seyircilerden birinin önünde çalmak anlamına geliyor. Aynı zamanda farklı şeyler yapma fırsatını da sunuyor.

Bu konserin öncekilerden farkı ne?

Genelde hep belli bir albümün turnesine geliyor, çoğunlukla o albümden şarkılar çalıyorduk. Bu kez çok özel, benzersiz bir şey olacak. Hayranlarımızın konserde hangi şarkıları duymak istedikleri yönündeki tercihleriyle şekillenen bir konser olacak. Tabii tahmin edileceği üzere, erken dönem Anathema şarkılarına yönelik de istekler geliyor. Türkiye’de bir daha olmayacak, farklı bir şeyler yapmanın heyecanı içindeyiz. Dolayısıyla bu oradaki seyircilerimizin ‘A Dying Wish’ gibi bazı şarkıları duyması için son şans olacak belki de...

Daha önceki gelişlerinizden unutamadığınız anınız ne diye sorsak?

İstanbul Yeni Melek’teki müthiş ortamı hiç unutmayacağım. Orada birçok harika konser verdik. Ancak benim favorim 2004’tekidir. İki gece üst üste kapalı gişe konserlerdi. İlk gece akustik, sonrasındaysa elektro bir performans sergiledik. Tabii ki elektronik olanı çok çılgındı, sanırım insanlar akustik olanı için hazır değillerdi, daha vahşi bir şeyler istiyorlardı. Aynı dönem çok iyi dostluklar kurduk. Prodigy’yi görmeye gittik, çok iyiydi. Sonraki sene Faithless ve Starsailor ile Rock Istanbul’da çaldık, süperdi. Şu an itibariyle 7 yıldır vejetaryen olmama ve bu yüzden seçeneklerim dar olmasına rağmen, Türkiye’de harika yemekler yedim.

İstanbul’da Liverpool’u izlemek düşü

Liverpool Kulübü’nün görkemli günlerinde, Anfield bölgesinde yetiştiniz. Liverpool takımı 2005’teki Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul’da şampiyon oldu. Bu tarihi başarının bir Liverpoollu olarak sizin bu kentle ilgili duygularınıza yansıması oldu mu?

Evet oldu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda yine İstanbul’da UEFA Süper Kupa’yı kazandık. 2020 Şampiyonlar Ligi finali de yine burada oynanacak. Umarım Liverpool finale çıkıp yine İstanbul’da olacak. Eğer olursa, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maç için kesin İstanbul’a geleceğim. Ancak gruptan diğer arkadaşlarım John ve Lee’nin bana katılacaklarını sanmıyorum çünkü Everton taraftarı.

‘Ailelerimiz işçi sınıfından’

Türkiye’deki hayranlarınızla ilişkileriniz nasıl. Onları nasıl tanımlarsınız?

Onları bize benzer görüyorum. Müzik konusunda çok tutkulular. Yaşama bağlılar ve iyi vakit geçirmeyi biliyorlar. İstanbul’da tanıştığımız öğrenciler ve onların yozlaşmaya karşı mücadeleleriyle de yakın bir bağımız var. Anathema olarak biz Liverpool’dan işçi sınıfı ailelerden geliyoruz. Kodaman yiyici siyasetçilerle işimiz olmaz.

‘Göbeklitepe’ye gitmek istiyorum’

Türkiye’de daha önce tarihi ve turistik yerleri gezdiniz mi? Hangisi sizi en çok etkiledi. Bu sefer için bir planınız var mı?

İstanbul’da birçok güzel camiyi gezmişliğimiz var. Ancak benim asıl tarih öncesi dönemlere ait eserler ilgimi çekiyor. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye bir gün gitmeyi çok istiyorum. Bu kutsal eski yerleşimden öğrenecek ve hakkında keşfedecek çok şey var. Bu seferki konser için bir gezi planı yapmadık çünkü zaman kısıtlı, sıkı bir konser turumuz var. Günün birinde buralara tatil için gelip, özel olarak gezmeyi düşünüyorum. Hem tarihi eserleri gezmeye hem de başka şeyler yapmaya.

Türkiye dışında sadece Anathema’nın memleketi olan Liverpool’da konserlerin playlist’lerine müzikseverler karar verecek.