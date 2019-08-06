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06.08.2019 - 16:07| DHA

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Bursa'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal  ele geçirildi.

11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Türkiyeye girmeleri yasaktı Böyle yakalandılar

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
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