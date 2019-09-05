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05.09.2019 - 18:28| AA

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

Uşak'ta 2,5 yaşındaki oğlu ile 12 yaşındaki kızlarına içki içirme anlarının görüntülerini çeken ve gözaltına alınan çift, serbest bırakıldı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme

 

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan S.D, 10 yıl önce ayrıldığı eski karısı A.Ç. ile yaşayan 12 yaşındaki kızının telefonunda kızının bir eğlence mekanında ve evde içki içerken cep telefonu ile çekilmiş fotoğraf ve videolarını gördü.

S.D. kızının telefonundaki fotoğraf ve videolarla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurunda bulundu.

Uşak Emniyet Müdürülğü ekipleri, 12 yaşındaki kızı ile ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki oğluna içki içirdiği iddia edilen anne A.Ç. ile eşi Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile iki çocuk da Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

A.Ç. ile Y.Ç'nin ifadelerinde, çocuklarına içki içirmediklerini, görüntüleri arkadaşlarıyla paylaşmak için şaka amaçlı çektiklerini söyledikleri öğrenildi. (AA)

Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmiEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Güven Masası' ve 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri' adlı tanıtım filmleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımladı.
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