Türkiye'yi sarsan cinayetler... Yıkıldılar!

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren, polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı, tedavisinin ardından ifade işlemleri için Torbalı'ya götürüldü.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyon sonucu yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Y'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, Torbalı'ya götürüldü.

Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise "ben yapmadım" dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına "Beni almayacak mısın?" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Enver Y. ile birlikte operasyonda yalanan diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

YERİNİ TAKSİCİLER TESPİT ETMİŞ

Peş peşe işlenen cinayetler ve zanlının yakalanması için yapılan operasyona ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre cezaevinden yeni çıkan ve Torbalı'ya bir arkadaşını ziyaret için gelen Enver Y'nin, Mehmet Park'ın evini zengin gördüğü için o eve gittiği, diğer konutu ise tesadüfen seçtiği bildirildi.

Olayın gasp ve hırsızlık dışında başka bir bağlantısının henüz tespit edilmediği belirtilirken Enver Y'nin cinayetler sonrası kaçtığı otelin bölgede görev yapan taksicilerin yönlendirmesiyle tespit edildiği belirtildi.

Otele düzenlenen operasyonda bir polisi yaralayan zanlının kaçarak saklandığı evdeki iki arkadaşını da rehin aldığı öğrenildi. Evdeki arkadaşlarına "iki kişiyi öldürdüm, bir de polisi yaraladım" dediği öne sürülen zanlının bu arkadaşlarına silah çekip dışarı çıkmalarını engellediği kaydedildi.

Enver Y, polisin operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilirken rehin aldığı iki arkadaşı da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Enver Y'nin kanında uyuşturucu madde olup olmadığıyla ilgili test yapıldığı bildirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Torbalı Devlet Hastanesindeki tören öncesinde olay sırasında eşinin yanında olan Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk, taziyeleri kabul etti. Vildan Park'ın yüzündeki darp izleri dikkati çekti.

Mehmet Park'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun törenin yapılacağı alana gelmesiyle ilçe sağlık müdürünün mesai arkadaşları ve törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, törende yaptığı konuşmada, üzücü bir olay nedeniyle burada bulunduklarını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da en derin üzüntülerini iletti.

Şiddetin nereden ve nasıl gelirse gelsin lanetlendiğini belirten Güven, şöyle konuştu:



"Bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve bir meslektaşımızın eşini kaybettik. Aynı olaya müdahale etmekte olan bir polis arkadaşımız hastanede yatıyor. Dolayısıyla beraberinde birden fazla kişiye uygulanmış bir şiddetten bahsediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığı olarak olayın tam olarak ortaya konmasının ve suçlunun gerektiği cezayı almasının takipçisi olacağız."

GÜLEN YÜZÜ VE HİZMETLERİ

Park'ın arkadaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Mehmet Park'ın Torbalı'ya hizmet etmek için uğraştığını belirterek, "Park'tan bize kalan gülen yüzü ve hizmetleri oldu. Torbalı Devlet Hastanesinin yapılması için de çok çalışmıştı." dedi.

Mehmet Park'la en son cuma günü görüştüklerini kaydeden Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ise "Tek amacı Torbalı'ya ve vatandaşlarımıza daha nasıl iyi hizmet edebilirimdi. Enerjisi ve hizmet etme heyacanı hepimiz için itici bir güçtü." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise meslektaşları Mehmet Park ve Doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'in vefatlarından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Mehmet Park'ın doğduğu yerde görev yaptığını kaydeden Öztop, "Torbalı halkı tarafından çok seviliyordu. Hepimiz adına Allah rahmet eylesin. Hatice Gülcemal'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.

Mehmet Park'ın eşi Vildan Park da törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet Park hoca çok iyi bir doktor, çok iyi bir hekim, çok iyi bir babaydı. Çok büyük bir kayıp." diye konuştu.

CENAZE TÖRENİ

Park’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Torbalı Devlet Hastanesindeki törenin ardından evinde helallik alınmasının ardından Hacı Mümin Mesci Camisine getirildi.

Cenazenin camiye gelişi sırasında eşi Vildan Park, "Mehmet seni çok seviyorum aşkım." dedi.

Daha sonra çocuklarıyla eşinin cenazesinin başına gelen acılı eş, Pak'ın fotoğrafına ve tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eşini çok sevdiğini tekrarlayan Vildan Park, "Keşke bize böyle veda etmeseydin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Park'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in yanı sıra Park'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

HATİCE GÜLCEMAL SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, Pazar günü saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, tabanca ile Dr. Park'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dr. Park, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İddiaya göre, üniversitede öğrenim gören çocuğunu karşılamak üzere dışarı çıkan Dr. Harun Gülcemal'in aracıyla yanına gelen şüpheli, para istedi. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" deyince, cinayet zanlısı "O zaman eve gidip alalım" dedi. Katil zanlısı, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankanın ATM'sine götürdü. Burada, bin 500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü.

EŞİ, OĞLUNA TUTANARAK AYAKTA DURDU

Hatice Gülcemal'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in cenazesi, önce uçakla Kayseri'ye ardından Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine getirildi. Gülcemal için Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fetullah Selçuk Moğulkoç, Gülcemal'in eşi Dr. Harun Gülcemal, oğlu Can ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Eşini son yolculuğa uğurlayan Dr. Harun Gülcemal'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Harun Gülcemal, oğlu Can'a tutunarak, ayakta durabildi. Hatice Gülcemal'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sızır beldesi Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirtilmişti.

Zanlı, Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürmüş, kartından 1500 lira çekmiş ardından Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gitmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.

Enver Y'nin Atatürk Mahallesinde saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yaralı olarak yakalamıştı. Evde iki kişi daha gözaltına alınmış Enver Y, özel bir hastanedeki müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.