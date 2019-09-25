Türkkad burs sonuçları... Sonuç listesi için tıklayınız

TÜRKKAD İstanbul Şubesi, maddî imkânları kısıtlı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu sağlıyor. Binlerce kişi burstan yararlanmak için başvuruda bulunmuştu. SOnuçlar açıklandı.

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TÜRKKAD'DAN AÇIKLAMA

2019-2020 eğitim-öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Aşağıda adları belirtilen öğrencilerin, 4 Ekim 2019 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri "TÜRKKAD İstanbul, Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul" adresine kargo ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir. FAKS VEYA E-POSTA KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenci belgesinin imzalı-mühürlü aslı (E-devletten alınan nüsha da geçerlidir)

Kendi adına açılmış Vakıfbank banka hesabının bilgileri (hesap sahibi, şehir, şube adı, şube kodu, hesap no., IBAN no.)

Adlî sicil kaydı (sabıka kaydı) (E-devletten alınan nüsha geçerlidir)

İlk burs ödemesinin burs evraklarının derneğimize ulaşmasını tâkiben 18 Ekim tarihinde yapılması planlanmaktadır. Bursiyerlerin burs ödemeleri ve bursun devamı hakkındaki hususları öğrenmek üzere TÜRKKAD İstanbul Yüksek Öğrenim Burs Yönetmeliği’ni incelemeleri gerekmektedir.

Burs Yönetmeliği için tıklayınız.

Burs konusundaki her türlü soru için burs.istanbul@turkkad.org adresine mesaj gönderilebilir.