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01.09.2019 - 07:50| İRFAN KURTULMUŞ / Kopenhag

Türklere müjdeli haber: Ülkeye bağımlılık davaları yeniden değerlendirilecek

Danimarka Uyum ve Göçmen Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 10 Temmuz’da aldığı “Türklerin aile birleşimi ‘ülkeye bağlılık’ şartıyla engellenemez” yönündeki emsal kararın ardından bir açıklama yayınladı.

Türklere müjdeli haber: Ülkeye bağımlılık davaları yeniden değerlendirilecek

Açıklamada, aile birleşimi “ülkeye bağlılık” şartıyla engellenen Danimarka’da yaşayan 8 bin Türk’ün davasının yeniden ele alınıp değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Avrupa Birliği(AB) arasında var olan Ankara Anlaşması’na vurgu yapılarak, 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılan “bağlılık” yasasının Türklere uygulanamayacağı ifade edildi. Danimarka Uyum ve Göçmen Bakanlığı, 3 Haziran 2000 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve bu tarihle birlikte aile birleşimi başvurusu yapmış Türklerin Göçmen Dairesi’ne yeniden başvurmaları durumunda dosyalarının tekrar değerlendirilip karara bağlanacağını vurguladı. Ayrıca Göçmen Dairesi’nin, dijital kayıt sistemine geçilen 1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla başvuruda bulunan ve aile birleşimleri reddedilen Türk vatandaşlarıyla tek tek irtibata geçeceğini, yeniden başvuru yapmalarının isteneceği belirtildi.
 

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