Türkleri karalayan Arap dizisine tepki

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığı ile Arap dünyasına yayın yapan ve en çok izlenen kanalların başında gelen MBC’de yayınlanmaya başlayan “Krallıkların Ateşi” isimli tarih içerikli dizide Osmanlılar; Arap düşmanı, barbar ve gaddar olarak gösteriliyor. Dizide, Fatih Sultan Mehmet’in 2. Beyazıd tarafından öldürüldüğü sahnenin yanı sıra Osmanlı-Memlük mücadelesi ise Arap düşmanlığı gibi gösteriliyor. Yapımcılığını İngiliz Peter Webber’in üstlendiği dizinin senaristi ise Mohammad Sulaiman Abdulmalik.

‘Senaristi aradım’



Hollanda Türk ve Arap Dünyası Başkanı Mehmet Tütüncü, dizinin Türk düşmanlığı içerdiği ve tarihi çarpıtmalarla dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Senariste ortaya attığı yalanları düzeltmesi için aradım ancak geri dönüş yapacağını söylemesine rağmen aramadı. 16 bölümlük TV dizisi büyük bir bütçeyle çekiliyor. Dizide Osmanlı Memlük mücadelesi ve Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Kahire’yi ele geçirerek Arap ülkelerinde hakimiyet kurması işleniyor. Dizi tamamen politik bir amaca hizmet ederken, Araplar’ın gözünde Türk imajını kötülemek istiyor. Osmanlılar’ın Araplar’a karşı zulüm uyguladıkları, soykırım yapıldığı gibi yalanlar işlenirken, Arap dünyasının meşhur aktörleri Khaled Al Nabawi, Mahmoud Nasr, Abdel Moneim Amairi, Rasheed Assaf Mona gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.”

‘Gülünç bir senaryo’



Dizinin “Osmanlılar zalim Türk, Memlüklüler mazlum Arap” teması üzerine kurulu bir yalanı içerdiğini vurgulayan Tütüncü şöyle devam etti: “Bu çok gülünç bir senaryo. Çünkü Memlüklü denilen devlet Mısır’da kurulan bir Türk devleti. Başa gelen sultanların hepsi Türk ve Çerkez asıllı. Sarayda baskın bir Türk kültürü hakim. Memlük sultanları her zaman kendilerini Türklerin, Arapların ve Farsların sultanları olarak nitelendiriyor. Osmanlılar ne kadar Türk ise Memlüklüler de onlardan daha fazla Türk’tür. Dizinin kurgusu tamamen tarihi gerçeklere aykırı. Mücadele iki hanedan arasında olmuş ve asla bir Arap-Türk çatışması olmamıştır. Osmanlı başka ülkelerden topladığı vergileri Mekke, Medine’ye ve Arap topraklarına göndererek oralara devamlı vergi ve para aktarmıştır. Hatta Arapları necip millet olarak görmüş ve onlara saygıda kusur etmemiştir. Dışişleri Bakanlığı bu diziye karşı harekete geçmeli.”