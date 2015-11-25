Türkmen Dağı'nda göz gözü görmüyor

SURİYE hükümetine bağlı güçler, geçen hafta mevzi kaybettikleri Bayırbucak Türkmenleri’nin yaşadığı bölge olan Türkmen Dağı’na doğru yeniden saldırıya geçti. Rus uçağının düşürülmesiyle yaşanan hareketliğe karşın sessiz bir güne uyanan sınırımıza çok yakın olan bölge, Türkmen Dağı’nı döven top atışlarıyla tekrar çatışma ortamına döndü.

Son 12 günlük çatışmalarda Türkmen Dağı ve çevresini ele geçiren Esad güçleri, önceki gece ve dün yaşanan çatışmalarda püskürtüldü. Bu püskürtmeyi önlemek üzere bölgeye yaklaşan bir Rus jeti de hava sahımızı ihlal edince Türk jetleri tarafından dün düşürüldü. Dünya gündemine damga vuran ve gerilimi arttıran bu gelişmenin ardından bölgede gece sakin geçti.

Bu sabah saat 10.45 sıralarında ise Kesab yamaçlarına çekilmiş olan Esad güçleri tekrar Türkmen Dağı’nın Kızıldağ tepesini top atışlarıyla vurmaya başladı. Dağlık ve ormanlık alana düşen bombalardan yükselen dumanlar sınırımızdan da gözle görülürken, patlama sesleri de Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nden duyuldu.

SINIRIMIZDA TEYAKKUZ

Rus uçağının düşürülmesi nedeniyle iki ülke arasında tırmanın gerginliğin bir savaşa dönüşme ihtimalini düşünen bölge halkı, top satışlarıyla tedirgin bir güne başladı.

Öte yandan Suriye sınırına sıfır noktada Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesi personeli de güvenlik birimleri gibi olası yaralı sevkine karşı teyakkuzda bulunuyor.

Hatay Valiliği’nin koordinasyonunda Suriye’deki çatışma bölgesinden Türkiye sınırına kaçıp buradaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren Türkmen kadın ve çocuklara gıda ve çadır, battaniye yardımı da sürüyor.

Esad Moskova'da Putin'le görüştü

Dün yoğun çatışmaların yaşandığı kuzeydeki Kızıldağ'ın tepesinden aralıklarla patlama sesleri gelirken, çatışmaların bölgenin güneyinde yer alan Zuveyk, Gımam, Derhanne köylerinde yoğunlaştığı bildirildi. Rejimin, bölgeye kara ve havadan yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar, Türkmen köylerine komşu olan Cebel Ekrad'ın da yoğun saldırı altında olduğunu aktardı.Zuveyk, Gımam, Derhanne köyleri yaklaşık 15 gün önce rejimin eline geçmişti.